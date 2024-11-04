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Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına beklentisi ve sağına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:32
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Karadeniz'de Fırtına Tehlikesi

Orta ve Doğu Karadeniz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamalara göre, bölgedeki rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden güçlü bir şekilde esmesi bekleniyor.

Fırtına Şiddeti ve Süresi

Rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların bu dönem için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Fırtınanın Etkisi Ne Zaman Sona Erecek?

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Meteoroloji, durumun gelişimini takip etmeye devam edecek.

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