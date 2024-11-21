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Karadeniz'de Fırtına Uyarısı Sonrası Balıkçılar Sinop Limanı'na Sığındı

Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı. Hızın 75 km/s'ye çıkması öngörülmekte.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:36
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı Sonrası Balıkçılar Sinop Limanı'na Sığındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçılara uyarıda bulundu. Uyarılar sonrası, çok sayıda balıkçı teknesi Sinop Limanı'na sığındı.

Fırtınanın etkisiyle, Karadeniz’de rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkması beklenirken, limana gelen balıkçılar burada güvenli bir şekilde beklemeye başladı.

Sinop’un güneyindeki iç liman mevkiisine ise uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri de sığındı. Sinop Valiliği, vatandaşların fırtına sırasında dikkatli olmalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını vurguladı.

Bu durum, hem balıkçılar hem de liman yönetimi için önemli bir güvenlik tedbiri olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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