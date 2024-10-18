Karadeniz'de Hava Koşulları Nedeniyle Gemiler Sinop Limanı'nda Bekliyor

Karadeniz'de Zorlu Hava Şartları

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları, yük taşımacılığı yapan bazı gemilerin Sinop Limanı'na demirlemesine neden oldu.

Rüzgar Hızı 35 kilometreye Ulaştı

Bölgede saatteki hızı 35 kilometreye kadar çıkan rüzgar, gemilerin ilerlemesini zorlaştırdı. Bu nedenle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler, Sinop'un doğal limanında beklemeye başladı. Hava Şartları Düzeldikten Sonra Seferler Yeniden Başlayacak

Yetkililer, söz konusu gemilerin hava şartlarının düzelmesiyle birlikte seferlerine devam edeceğini bildirdi.

Sinop Valiliği'nden Uyarı

Sinop Valiliği, bölgedeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların sel, zirai don ve şiddetli rüzgar gibi durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Karadeniz’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yük gemileri, Sinop Limanı'na demirledi.

Karadeniz’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yük gemileri, Sinop Limanı'na demirledi.