Karadeniz'de Hava Ulaşımında Kar Engeli Devam Ediyor

Karadeniz'de Hava Ulaşımında Kar Engeli Sürüyor

Karadeniz bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımını zorlaştırıyor. Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında, etkili kar yağışı nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

Özellikle Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin illerinde devam eden kar yağışı, dün olduğu gibi bugün de uçak seferlerinde aksamalara yol açtı. Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul, Ankara ve Bursa'ya planlanan 7 uçuş ile Rize-Artvin ve Ordu-Giresun Havalimanı'ndan karşılıklı olarak yapılan 17 sefer iptal edildi.

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte iptal edilen uçuşların tekrar gerçekleştirileceğini bildirdi. Yolcuların uçuşları hakkında bilgi almak için havalimanları ile iletişime geçmeleri öneriliyor.