Karadeniz'de Hortum Oluştu: Tirebolu'da Görüntülendi

Doğu Karadeniz'de oluşan hortum Giresun'un Tirebolu ilçesinde cep telefonu ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:09
Karadeniz'de Hortum Oluştu: Tirebolu'da Görüntülendi

Karadeniz'de Fırtına Uyarısı Sonrası Hortum Oluşumu

Doğu Karadeniz'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından, Tirebolu ilçesinde sabah saatlerinde bir hortum meydana geldi. Bu doğal oluşum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Hortumun Oluşumu ve Kısa Süreli Etkisi

Son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava koşullarının ardından, Tirebolu merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Karadeniz üzerinde başlayarak hortum oluşmaya başladı. Neyse ki, bu hortum herhangi bir hasara yol açmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Öte yandan, Meteorolojiden 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de sabah saatlerinden akşama kadar rüzgarın 75-90 kilometre hızla yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti.

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