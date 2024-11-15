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Karadeniz'de İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yerel Yönetimler Güçlendiriliyor

İTÜ'nün liderliğindeki projeyle Karadeniz'deki yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:48
Karadeniz'de İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yerel Yönetimler Güçlendiriliyor

Karadeniz Bölgesi'nde Yerel İklim Stratejileri Geliştirilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, iklim değişikliğinin Karadeniz Havzası üzerindeki etkileriyle mücadelede önemli bir adım attıklarını açıkladı. "Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" tanıtıldı. Proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Uluslararası İşbirliği ile Geliştirilen Proje

Proje, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kavala Belediyesi (Yunanistan), Kobulety Belediyesi (Gürcistan) ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve 24 ay sürecek. Projenin başlıca hedefleri arasında iklim değişikliği etkilerinin incelenmesi ve yerel ölçekte müdahale kapasitelerinin artırılması bulunmaktadır.

İTÜ'nün Rolü

İTÜ, konsorsiyumun lider ortağı olarak AR-GE faaliyetlerini yürütmekte ve diğer ortakların iklim değişikliğine uyum süreçlerine rehberlik edecek. Ekmekcioğlu, projenin yerel uyum programları oluşturarak uzun vadeli rehberlik sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Farkındalık ve İşbirliği

Ekmekcioğlu, projenin iklim değişikliği etkileri ve adaptasyon önlemleri hakkında farkındalık yaratmayı hedeflediğini, yerel yönetimlerin, vatandaşların ve diğer paydaşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik edeceğini belirtti.

Uygulamalar ve Hedefler

Proje kapsamında sürdürülebilir park tasarımı gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Paris Anlaşmasının hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan projenin, bölgedeki kırılganlıkları azaltarak iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artıracağı açıklandı. Proje, bölgesel dönüşüm sağlamak için karar vericilere ve politika yapıcılara destek olmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İklim değişikliğinin Karadeniz Havzası'ndaki etkilerine karşı, acil ve etkili uyum planının...

İklim değişikliğinin Karadeniz Havzası'ndaki etkilerine karşı, acil ve etkili uyum planının oluşturulması için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) koordinatörlüğünde hayata geçirilen, "Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu "Interreg NEXT Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan'ın Kavala Belediyesi, Gürcistan'ın Kobulety Belediyesi ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve 24 ay sürecek. Programda İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, konuşma yaptı.

İklim değişikliğinin Karadeniz Havzası'ndaki etkilerine karşı, acil ve etkili uyum planının...

İklim değişikliğinin Karadeniz Havzası'ndaki etkilerine karşı, acil ve etkili uyum planının oluşturulması için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) koordinatörlüğünde hayata geçirilen, "Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu "Interreg NEXT Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan'ın Kavala Belediyesi, Gürcistan'ın Kobulety Belediyesi ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve 24 ay sürecek. Programda İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, konuşma yaptı.

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