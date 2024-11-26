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Karadeniz'de Kar Mağdurlarına Kurtarma Operasyonu

Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi, gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:59
Karadeniz'de Kar Mağdurlarına Kurtarma Operasyonu

Karadeniz Bölgesi'nde Kar Sebebiyle Kurtarma Faaliyetleri

Karadeniz bölgesindeki Giresun, Gümüşhane ve Artvin illerinde, yoğun kar koşulları nedeniyle mahsur kalan 12 kişi yapılan operasyonlarla kurtarıldı.

Giresun'da 7 Kişinin Kurtarılması

Giresun'un Dereli ilçesindeki Yavuzkemal beldesinde, aralarında 7 kişinin bulunduğu bir grup, kar nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine Yavuzkemal Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu açarak, araçların bulunduğu alana ulaştı ve kurtarma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Belde Belediye Başkanı Adem Önal, bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığını belirtti. Başkan Önal, “Ekiplerimizle olumsuzluklara hızla müdahalede bulunuyoruz.” diyerek süreci aktardı. Ayrıca, turizm merkezi Kulakkaya Yaylası'na vatandaşların ilgisi olduğunu vurgulayarak yolların açık tutulması için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bununla birlikte, beldede bir ahırın üzerine ağaç devrildiği ve hasar meydana geldiği bildirildi.

Gümüşhane’de 10 Saatlik Kurtarma Çabası

Gümüşhane'de ise yukarıyuvalı köyü'nde yaşayan 3 kişi, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Muhtar Hikmet Akyıldız, eşi Yeter Akyıldız ve çoban Ömer Demir, 10 saat süren bir çalışma sonrası kurtarıldı. Olay, Demir'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesiyle başladı. İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışması sonucu yollar açıldı ve kurtarma ekipleri Akyıldız çiftine ulaştı.

Artvin'de Baba Oğul Birlikte Kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesi'nde, kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan baba-oğul, jandarma tarafından kurtarıldı. Mustafa (65) ve oğlu Nazım Küçük (40), küçükbaş hayvanlarının bulunduğu Kısmet Yaylası'na gitmek üzere yola çıktı fakat aniden bastıran kar nedeniyle bir kulübeye sığındı. İletişim kurdukları jandarma, İl Özel İdaresi ekiplerine durumu iletti ve 7 kilometrelik yol açıldıktan sonra baba-oğula ulaşıldı. Baba-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu, kulübede ateş yakarak ısındıkları öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde kar nedeniyle 7 kişi araçlarında mahsur...

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde kar nedeniyle 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, Yavuzkemal Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla yolu açan ekipler, araçların bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu 7 kişinin bulunduğu araçlar, güvenli yere ulaşmayı başardı.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde kar nedeniyle 7 kişi araçlarında mahsur...

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde kar nedeniyle 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, Yavuzkemal Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla yolu açan ekipler, araçların bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu 7 kişinin bulunduğu araçlar, güvenli yere ulaşmayı başardı.

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