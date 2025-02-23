Karadeniz'de Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!

Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Kar Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu illerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu bölgelerde devam eden kar sağanaklarının etkisinin sürmesi öngörülüyor.

Dikkat! Kar Yağışı Sürüyor

Kuvvetli kar yağışının, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ifade edildi. Meteoroloji, bu duruma bağlı olarak, vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önerdi.

Çığ Tehlikesine Dikkat!

Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğuna da dikkat çekildi. İlgili makamların uyarıları doğrultusunda, vatandaşların tedbirli olmaları önem arz ediyor.