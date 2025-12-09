Karadeniz'de Mavi Dönüşüm: BTÜ Liderliğinde Mavi Liman İndeksi Başladı

BTÜ’nün yürütücüsü olduğu "Karadeniz Ülkeleri İçin Mavi Liman İndeksi" projesinin açılış toplantısı Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirildi. Proje, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) tarafından Türkiye (BTÜ) yürütücülüğünde kabul edilen ilk proje olma özelliği taşıyor.

Açılış toplantısında kimler yer aldı?

Açılış toplantısına Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Birinci Yardımcısı, Büyükelçi Merve Kavakçı, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, proje ortakları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Merve Kavakçı, KEİ kapsamında bilim, teknoloji, çevre koruma, enerji ve tarım gibi alanlarda proje geliştirme fonu faaliyetlerinin desteklendiğini belirtti ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından sunulan projenin kendileri için önemine vurgu yaptı.

Projenin hedefleri ve kapsamı

Proje ile sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara yanıt veren politikaların güçlendirilmesi ve çevresel boyutun ulaştırma süreçlerine entegrasyonunun artırılması hedefleniyor. KEİ bölgesinde ulaşımın karbonsuzlaştırılması, emisyonların azaltılması ve alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılması proje öncelikleri arasında yer alıyor.

BTÜ yürütücülüğündeki çalışma kapsamında, Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan’dan üç liman değerlendirilecek; çevresel sürdürülebilirlik, altyapı ve dijitalleşme gibi kriterler üzerinden karşılaştırmalar yapılacak. Elde edilecek veriler, bölgesel kalkınmayı destekleyecek ve denizcilik alanında iş birliğini güçlendirecek politika önerilerinin bilimsel temelini oluşturacak.

BTÜ ve ortakların değerlendirmeleri

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin BTÜ’nün marka değerine katkı sağlayacağını belirterek, çalışmanın KEİ tarafından Türkiye’de desteklenen ilk ve tek proje olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Çağlar, projenin mavi ekonomiye katkıyı artıracak ve daha sürdürülebilir, çevreci denizcilik uygulamalarını teşvik edecek bir zemin oluşturacağına inandıklarını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin Bursa’ya, BTÜ’ye ve Karadeniz ülkelerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun ise KEİ tarafından kabul edilen Türkiye’deki ilk projede yer almaktan duyduğu gururu dile getirdi.

BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, üniversitenin uluslararası projeleri hakkında bilgi verirken; Bulgaristan Burgas Free Universitesi Rektörü Prof. Dr. Milen Baltov ve Gürcistan Tourism Enstitüsü Direktörü Mamuka Berdansvili projenin uluslararası ortaklık ve bölge için önemine dikkat çekti.

Uluslararası ortaklık ve proje ekibi

Proje, Bursa Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde; Bulgaristan Burgas Free Universitesi ve Gürcistan Tourism Enstitüsü ile iş birliği halinde yürütülecek. Projenin koordinatörlüğünü BTÜ Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun üstleniyor.

Proje ekibinde Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Prof. Dr. Oğuz Başol, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Proje Destek Ofisi’nden Öğretim Görevlisi Melis Ece Özyiğit yer alıyor.

BTÜ öncülüğünde yürütülecek bu çalışma, Karadeniz limanlarının sürdürülebilirliğini artırmaya, mavi ekonomiye katkı sağlamaya ve bölgesel denizcilik stratejilerine bilimsel destek sunmaya aday.

