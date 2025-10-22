Karadeniz'de Mersin Balığının Korunması İçin 4 Ülke İşbirliği

AB destekli Interreg NEXT projesiyle Sinop Üniversitesi öncülüğünde Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya mersin balıklarının göç yollarını izleyip koruma önlemleri geliştirecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:38
Karadeniz'de Mersin Balığının Korunması İçin Uluslararası Girişim Başladı

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan ve Karadeniz'in biyolojik hazinesi olarak değerlendirilen mersin balığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya arasında işbirliği başlatıldı.

Avrupa Birliğince (AB) desteklenen ve Sinop Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen Mersin Balıkları Sürdürülebilirliği İçin Karadeniz Girişimi Projesi resmen başladı.

Proje Hedefleri ve Yöntemleri

Proje kapsamında uydu telemetrisi (uzaktan izleme sistemi), akustik ve genetik işaretleme gibi ileri teknolojiler kullanılarak mersin balıklarının göç yolları ve davranışları takip edilecek. Bu veriler sayesinde balıkların bulundukları alanlar ve beslenme alışkanlıkları tespit edilecek.

Mobil izleme istasyonları aracılığıyla elde edilecek bilgiler, araştırmacılar, politika yapıcılar ve doğa korumacılarla paylaşılacak; böylece koruma stratejileri ve düzenlemeler için bilimsel veri tabanlı öneriler sunulacak.

Farkındalık, Eğitim ve Süreç

Projeyle düzenlenecek atölye çalışmaları, seminerler ve farkındalık kampanyaları aracılığıyla balıkçılardan yerel halka kadar tüm paydaşlara mersin balığının korunması konusunda bilgi aktarılacak ve katılımcı yaklaşımlar teşvik edilecek.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada bugüne kadar bazı çalışmalar yapıldığını ancak bilimsel açıdan yeterli veri bulunmadığını söyledi.

Bat, gerekli verilerin elde edilmesi ve balığın güvenli şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle uluslararası işbirliğine gidildiğini belirtti. Projenin ilk etap hedefinin mersinlerin bulundukları yerleri ve beslenme biçimlerini tespit etmek olduğunu ifade eden Bat, 30 ay sürecek projenin sonunda her ülkenin ilgili kurumlara bilgi vereceğini ve bu bilgiler doğrultusunda korunma önlemlerinin alınacağını vurguladı.

Bat ayrıca markalama yapılacak mersin balıklarının göç yolculukları ve popülasyonlarının yakından takip edileceğini kaydetti.

