Karadeniz'de ODTÜ'nün Araştırmaları: 'Marmaralaşma' Alarmı

Karadeniz'deki Kirlilik ve ODTÜ Araştırmaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, ODTÜ Bilim-2 gemisiyle gerçekleştirdikleri Karadeniz seferinde önemli bulgular elde ettiklerini açıkladı. Araştırmalar, Karadeniz'in kıyı bölgelerinde 'Marmaralaşma' olgusunu ortaya koydu.

Sefer Bilgileri ve Katılımcılar

10 gün süren seferde, 8 bilim insanı yer aldı. Bu araştırma, "Karadeniz'de Dirençli Ekosistemlerde Mavi Büyüme Gelişimi için Araştırma ve İnovasyon" (BRIDGE-BS) projesinin bir parçası olarak düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün Alemdar 2 gemisi de bu çalışmalara eşlik etti.

Karadeniz'deki Bulgular

Prof. Dr. Yücel, "Karadeniz'de en çok gözlemlediğimiz durum, kıyıya yakın bölgelerde aşırı Marmaralaşma. Kirlilik ve düşük su kalitesi, kıyılarımızda sürekli bir hal almış durumda" dedi. Analizler neticesinde, Güneybatı Karadeniz'in karasal kaynaklı kirleticiler tarafından yoğun bir baskı altında olduğu gözlemlendi.

Oksijen Seviyeleri ve Deniz Sıcaklığı

Deniz içindeki oksijen seviyeleri ile ilgili olarak, Yücel, "Güneybatı Karadeniz'de oksijen miktarı 30-40 mil açığa doğru gidildiğinde 100 metre civarına iniyor. Bu durum, iyileşme göstermediğimizin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu. Ayrıca yüzey suyu sıcaklıklarıyla ilgili olarak, Batı Karadeniz'de sıcaklığın 24,5-25 derece civarında iken, kıyıya yakın alanlarda 28 dereceye ulaştığını belirtti.

Gelecekteki Riskler

Prof. Dr. Yücel, El Nino etkisi nedeniyle kış mevsiminin sıcak geçtiğini belirterek, "2-3 ay içerisinde derin deniz bölümlerinde ciddi ısınmalar bekliyoruz. Bu durum, oksijen tüketimi ve ötrofikasyon gibi olaylara yol açabilir" dedi.

Sonuç olarak, ODTÜ’nün gerçekleştirdiği bu seferde elde edilen bulgular, Karadeniz'in ekosisteminde devam eden sorunların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.