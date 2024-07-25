Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Karadeniz'de ODTÜ'nün Araştırmaları: 'Marmaralaşma' Alarmı

ODTÜ, Karadeniz seferinden 'Marmaralaşma' ve kirlilik bulgularını paylaştı. Deniz ekosistemindeki sorunlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:09
Karadeniz'de ODTÜ'nün Araştırmaları: 'Marmaralaşma' Alarmı

Karadeniz'deki Kirlilik ve ODTÜ Araştırmaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, ODTÜ Bilim-2 gemisiyle gerçekleştirdikleri Karadeniz seferinde önemli bulgular elde ettiklerini açıkladı. Araştırmalar, Karadeniz'in kıyı bölgelerinde 'Marmaralaşma' olgusunu ortaya koydu.

Sefer Bilgileri ve Katılımcılar

10 gün süren seferde, 8 bilim insanı yer aldı. Bu araştırma, "Karadeniz'de Dirençli Ekosistemlerde Mavi Büyüme Gelişimi için Araştırma ve İnovasyon" (BRIDGE-BS) projesinin bir parçası olarak düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün Alemdar 2 gemisi de bu çalışmalara eşlik etti.

Karadeniz'deki Bulgular

Prof. Dr. Yücel, "Karadeniz'de en çok gözlemlediğimiz durum, kıyıya yakın bölgelerde aşırı Marmaralaşma. Kirlilik ve düşük su kalitesi, kıyılarımızda sürekli bir hal almış durumda" dedi. Analizler neticesinde, Güneybatı Karadeniz'in karasal kaynaklı kirleticiler tarafından yoğun bir baskı altında olduğu gözlemlendi.

Oksijen Seviyeleri ve Deniz Sıcaklığı

Deniz içindeki oksijen seviyeleri ile ilgili olarak, Yücel, "Güneybatı Karadeniz'de oksijen miktarı 30-40 mil açığa doğru gidildiğinde 100 metre civarına iniyor. Bu durum, iyileşme göstermediğimizin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu. Ayrıca yüzey suyu sıcaklıklarıyla ilgili olarak, Batı Karadeniz'de sıcaklığın 24,5-25 derece civarında iken, kıyıya yakın alanlarda 28 dereceye ulaştığını belirtti.

Gelecekteki Riskler

Prof. Dr. Yücel, El Nino etkisi nedeniyle kış mevsiminin sıcak geçtiğini belirterek, "2-3 ay içerisinde derin deniz bölümlerinde ciddi ısınmalar bekliyoruz. Bu durum, oksijen tüketimi ve ötrofikasyon gibi olaylara yol açabilir" dedi.

Sonuç olarak, ODTÜ’nün gerçekleştirdiği bu seferde elde edilen bulgular, Karadeniz'in ekosisteminde devam eden sorunların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!