Karadeniz'de Olumsuz Hava Koşulları: 527 Yerleşim Yeri Kapandı

Karadeniz'de 527 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları etkisini gösteriyor. Bu illerde toplam 527 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'daki Etkiler

Trabzon'un yüksek kesimlerinde oluşan kar nedeniyle Araklı'da 3, Çaykara'da 9, Dernekpazarı'nda 4, Köprübaşı'nda 3 ve Maçka'da 2 mahalleye ulaşım sağlanamamaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'da Durum

Giresun'da önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 432 köy yolundan 272'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 13, Alucra'da 18, Bulancak'ta 15 ve diğer ilçelerde kapalı olan 160 yol üzerinde çalışıyor.

Rize'nin Durumu

Rize'de kar yağışı nedeniyle Ardeşen'de 8, İkizdere'de 9, Çamlıhemşin'de 2 ve Fındıklı'da 1 köy yolu ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için iş makineleri ile müdahalelerini sürdürüyor.

Gümüşhane'de Ulaşım Sorunları

Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 89, Kelkit'te 75, Köse'de 14 köy yolu ulaşıma kapalı. 312 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı bildirilirken; Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Bayburt'ta Kar Sıkıntısı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde iki gündür süren kar yağışı sonucu 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmaları sürdürdü. Açıklamada, Korgan'da kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı bildirildi. Ekiplerin önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veriliyor.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 5 ilçede toplam 21 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 5 ilçede toplam 21 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.