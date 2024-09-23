Karadeniz'de Palamut Fiyatları 150 Liraya Yükseldi

Karadeniz'deki Palamut Fiyatları Artıyor

Karadeniz Bölgesi'nde av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut fiyatlarında dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. Samsun'da balıkçılar, palamudun tanesinin 150 liradan satıldığını duyurdu.

Fiyatlar Nasıl Yükseldi?

Av sezonunun başlangıcında palamutun tanesi 50 lira gibi düşük bir fiyatla satışa sunulmuşken, son günlerde bu fiyat 70-80 lira seviyelerine çıktı. Şu an ise fiyatlar 130 ile 150 lira arasında değişiyor.

Olumsuz Hava Şartları Etkili Oldu

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını ifade ederek, "Balıkların azalması fiyatları etkiliyor. Havanın etkisiyle palamutun fiyatı şu anda 150 lira. Eğer hava iyi olsaydı belki de fiyat 100 lira olacaktı." dedi.

Yükselen Fiyatların Sebepleri

Diğer balıkçı Halit Bayrak ise, balıkların azalmasının fiyatlardaki artışa neden olduğunu belirterek, "Biz fiyat artırmıyoruz. Kayıklar denize açılamadığında balık çıkışı azalıyor. Eğer deniz durumu elverirse, palamut bir ay daha çıkmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Vatandaşların Tepkileri

Samsun halkından Nail Aytekin, balık fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek, "En son 50 liraya almıştım, şimdi 150 lira. Bu fiyattan balık alacak durumda değiliz," dedi. Günay Birvar ise, "Parası olan için fiyatlar iyi, parası olmayan için ise kötü. Balık severiz ama mecburen almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Samsun'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor. Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan ve tanesi 50 liradan satılan palamutta fiyatlar arttı.

Samsun'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor. Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan ve tanesi 50 liradan satılan palamutta fiyatlar arttı.