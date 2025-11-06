Karadeniz'de 'Salmanihippus' Adlı Yeni Çekirge Cinsi Keşfedildi

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırma ekibi, Karadeniz bölgesinde endemik yeni bir çekirge cinsi tanımladı. Yeni cinsin dağılımının Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinin dağlık ve yüksek kesimlerinde olduğu belirlendi.

Araştırma, analizler ve adlandırma

Çalışmada morfometri, biyoakustik ve genetik analizler kullanılarak entegre taksonomi yaklaşımı uygulandı. Keşfedilen yeni cins bilimsel literatürde 'Salmanihippus' adıyla tanıtıldı. Yeni cinsin adı, çekirgeler alanında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde çalışmalar yapan merhum Prof. Dr. Selahattin Salman'ın soyadına atfedildi.

Araştırma ekibi

Projede Hakkari Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan'ın da aralarında bulunduğu araştırmacılar yer aldı. Ekipte ayrıca Prof. Dr. Abbas Mol (Aksaray Üniversitesi), Prof. Dr. Deniz Şirin ve Doç. Dr. Sertaç Atalay (Namık Kemal Üniversitesi) ile Prof. Dr. Sarp Kaya (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) bulunuyordu.

Yayın ve bilimsel değerlendirme

Keşif, SCI-Expanded kategorisinde yer alan Zootaxa dergisinde yayımlanan 'Anatolia’s Hidden Orthopteran Lineage: Discovery of Salmanihippus gen. nov. via Integrative Taxonomy' başlıklı makale ile bilim dünyasına duyuruldu. Prof. Dr. Taylan, Anadolu'nun son buzul döngülerinde önemli bir sığınak olduğuna ve bu nedenle biyoçeşitliliğinin yüksek kaldığına işaret ederek, yapılacak yeni çalışmalarla daha birçok yeni taksonun bilim dünyasına kazandırılabileceğini belirtti.

