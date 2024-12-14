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Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışı, 872 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Karadeniz'deki kar yağışı, Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de ulaşımı olumsuz etkileyerek 872 yerleşim yerinin yolunu kapattı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:19
Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışı, 872 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Karadeniz'de Kar, Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde etkili olan kar yağışı, Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de ulaşımı ciddi anlamda aksattı. Bölgedeki 872 yerleşim yerinin yolları ulaşıma kapandı.

Trabzon'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde sağanak yağmur görülürken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Maçka ilçelerinde 18'er, Çaykara'da 16, Akçaabat'ta 15, Of ve Dernekpazarı'nda 10'ar olmak üzere toplam 168 mahalle yolu kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolların açılması için 62 araç ve 84 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de Durum Ciddi

Artvin'de kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Şehir merkezinde ana caddelerde trafik güçlükle sağlanırken, belediye ekipleri tuzlama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Rize'de Hayat Durdu

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde 15, Pazar'da 30, İkizdere'de 22, Çamlıhemşin'de 20 ve diğer ilçelerde toplam 161 köyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da Ekipler Seferber oldu

Giresun'da kar nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez, Dereli, Bulancak ve diğer ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, ekipler iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.

Gümüşhane ve Ordu'da Durum Üzücü

Gümüşhane'de kar yağışı iki gün boyunca sürdü ve 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kent merkezi ve yüksek kesimlerde karla mücadele ederken, Ordu'da ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede 615 personel ve 324 araç ile 992 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki bazı uçak seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle denizden oluşan dalgaların sahil kesimine ulaşması sebebiyle de balıkçı tekneleri güvenli limanlara çekildi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde etkisini olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde etkisini olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde etkisini olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde etkisini olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

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