Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Karadeniz'deki yoğun kar yağışı, Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve Rize'de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:29
Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve Rize illerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Trabzon'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Trabzon'da sabah saatlerinde sahil kesiminde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırarak sürdürüyor. Özellikle Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Akçaabat ve Ortahisar ilçeleri beyaza büründü. Ortahisar ilçesinde kar yağışı nedeni ile bazı mahallelerde, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri, yağış sonrasında kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürmekte. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı mevkisinde ise trafik akışında aksamalar meydana geldi. Trafik ekipleri tır ve kamyonları kontrol ederek, zincirsiz araç geçişine izin vermedi.

Rüzgar ve Dalga Yükselmesi

Kar yağışı ile birlikte etkisini gösteren rüzgar, Karadeniz'de dalga boyunun yükselmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan ve barınaklarda bekleyen balıkçı tekneleri de karla kaplandı. Ayrıca Çaykara'da 6, Hayrat'ta 5, Vakfıkebir'de 31, Çarşıbaşı'nda 21, Tonya'da 22, Araklı'da 3, Arsin'de 3 ve Sürmene'de 2 olmak üzere toplamda 93 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Bu arada, kentte bugün oynanması planlanan amatör futbol maçlarının tamamı hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Soğuk Hava Bayburt'u Etkiledi

Bayburt'ta da gece hava sıcaklığı -21 dereceye kadar düştü. Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin bazı bölümleri donarken, donmayan bölümleri kullanan yeşilbaş ördeklerinin, yavrularıyla birlikte yiyecek arayışları dikkat çekti. Soğuk hava nedeniyle binalarda buz sarkıtları oluştu ve bazı derelere de buz tutmuş durumda.

Giresun ve Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları

Giresun'da aralıklarla devam eden kar yağışı, il merkezi ve ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken, Karayolları ekipleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor. Valilikten alınan bilgilere göre, il genelinde toplam 395 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ordu'da kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkisini gösterirken, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi yüksek kesimlerdeki buzlanmaları artırdı. Belediye ekipleri, kapalı mahalle yollarının açılması için seferber oldu. Bazı şelalelerin kısmen donduğuna da dikkat çeken vatandaşlar, kar yağışı altında yürüyüş yapmanın tadını çıkardı.

Rize'de Kar Yağışı ve Ulaşım Sorunları

Rize'de de etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Belediye ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Etkili olan kar yağışı sebebiyle toplamda 81 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Çamlıhemşin'de 20, Çayeli, Fındıklı ve merkezde 1'er, Derepazarı ve Ardeşen'de 10'ar, Hemşin'de 4, İkizdere'de 2, İyidere'de 7, Kalkandere'de 14 ve Pazar'da 11 köy yoluna ulaşılamadığı kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ederken, Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgelerinde ve Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için gereken tedbirleri almaktadır.

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