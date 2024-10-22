Karadeniz'deki Olumsuz Hava Şartları Balık Tezgahlarını Etkiledi

Karadeniz'de Balık Tezgahları Boş Kalıyor

Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları, yaklaşık beş gündür balık tezgahlarının tamamen boş kalmasına neden oldu. Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezleri arasında yer alan Sinop, 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunda ilk kez tezgahlarda balık bulamıyor.

Balıkçılar Limanda Bekliyor

Sert rüzgarların etkisiyle balıkçılar, denize açılamadıkları için limanda bekleyişlerini sürdürüyor. Tezgahları ziyaret eden vatandaşlar ise balık bulamayıp hayal kırıklığına uğruyor.

Kooperatif Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine verdiği demeçte, bölgedeki olumsuz hava koşullarının beş gündür aralıksız devam ettiğini hatırlattı. Ünlü, meteorolojik uyarılar nedeniyle denize açılmadıklarını belirterek, "Bu süre zarfında avcılık olmadı. Şu an için tezgahlarımız boş. Yarın tezgahlarımızın yeniden dolmasını umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Fiyatlar Üzerindeki Etkisi

Ünlü, kötü hava koşullarının yalnızca avcılığı değil, balık fiyatlarını da etkilediğini vurgulayarak, "Arz talebe bağlı olarak balık fiyatlarında bir artış söz konusu olabiliyor. Havanın kötü gitmesi, avcılık kadar fiyatları da olumsuz etkiliyor. Maalesef birkaç gündür böyle bir tabloyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de beş gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 1 Eylül’de başlayan av sezonu içerisinde ilk kez tezgahlarda balık yer almadı.

Karadeniz'de beş gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 1 Eylül’de başlayan av sezonu içerisinde ilk kez tezgahlarda balık yer almadı.