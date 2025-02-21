Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Düzce Belediyesi'nden Çalışanlarına Yüzde 35 Zam

Gün geçtikçe yeni anlaşmaların duyurulduğu Türkiye'de, 2025 yılı maaş zamlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Düzce Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan tarihi toplu iş sözleşmesi sonucunda, belediye ve Belka A.Ş. bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına rekor bir yüzde 35 zam yapıldığı açıklandı.

Uzun Süreli Müzakerenin Sonucu

Belediye ve sendika yetkilileri, çalışanların haklarını korumak adına uzun süre etkili bir müzakere süreci yürüttü. Zaman zaman gergin anların yaşandığı bu süreçte, nihayet olumlu bir sonuca ulaşıldı.

Bu anlaşma, yalnızca 2025 maaşlarını değil, çalışanların sosyal haklarını da iyileştirecek.

Artan İkramiye Ödemeleri

Düzce Belediyesi, çalışanlarına yönelik ikramiye konusunda da önemli bir düzenleme yaptı. Eski uygulamaya göre yılda beş kez ödenen akdi ikramiyelerin, Temmuz ayından itibaren altıya çıkarılması kararlaştırıldı.

Bu gelişmeler, Düzce Belediyesi'nde çalışan işçiler arasında büyük bir memnuniyet yaratırken, diğer belediyelere de örnek teşkil edebilir.