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Karadeniz'e hızlı tren müjdesi: Ulaşımın yeni adresi hızla genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da yaptığı basın toplantısında, Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağının genişletildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın tamamlandığında, hem Çorum hem de Samsun’un yüksek hızlı tren hizmetinden yararlanacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:59
Karadeniz'e hızlı tren müjdesi: Ulaşımın yeni adresi hızla genişliyor

Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına yeni bir halka daha eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da yaptığı açıklamada, Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın yapım çalışmalarının devam ettiğini ve bu projeyle hem Çorum hem de Samsun’un yüksek hızlı trenle tanışacağını duyurdu.

ANKARA-SAMSUN ARASI YOLCULUK 7 SAATTEN 2 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Karadeniz Bölgesi’ne yüksek hızlı tren müjdesi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da yaptığı açıklamada, Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın inşaatının sürdüğünü ve bu sayede hem Çorum hem de Samsun’un yüksek hızlı trene kavuşacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun arasındaki yolculuk süresinin de 7 saatten 2 saat 45 dakikaya düşeceğini kaydetti. Ayrıca Samsun-Sarp Demiryolu projesinin de çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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