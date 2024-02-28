Karadeniz'e hızlı tren müjdesi: Ulaşımın yeni adresi hızla genişliyor

Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına yeni bir halka daha eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da yaptığı açıklamada, Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın yapım çalışmalarının devam ettiğini ve bu projeyle hem Çorum hem de Samsun’un yüksek hızlı trenle tanışacağını duyurdu.

ANKARA-SAMSUN ARASI YOLCULUK 7 SAATTEN 2 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Karadeniz Bölgesi’ne yüksek hızlı tren müjdesi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da yaptığı açıklamada, Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın inşaatının sürdüğünü ve bu sayede hem Çorum hem de Samsun’un yüksek hızlı trene kavuşacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun arasındaki yolculuk süresinin de 7 saatten 2 saat 45 dakikaya düşeceğini kaydetti. Ayrıca Samsun-Sarp Demiryolu projesinin de çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.