Karadeniz Ekosistemine Yönelik DOORS Projesi Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleşti

DOORS Projesi ile Karadeniz Verileri Tek Çatı Altında

Karadeniz'de bilimsel verilerin toplanması ve analiz edilerek herkese açık bir bilgi kaynağına dönüştürülmesini amaçlayan H2020 DOORS projesinin çalıştayı, İstanbul İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Bilim İnsanları ve STK Temsilcileri Bir Araya Geldi

Çalıştaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, TÜBİTAK MAM ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Proje, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı tarafından desteklenmekte olup, 2019 yılında başlamış ve bu yıl son aşamasına gelinmiştir.

Karadeniz Ekosisteminin Anlaşılması Hedefleniyor

DOORS projesi kapsamında, Karadeniz ekosistemine dair fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreleri içeren bir bilgi platformu oluşturulacak. Bu platform, yerinde gözlemler ve sensör ağları ile bir dijital ikiz oluşturacak ve ekosistem değişikliklerini düzgün bir şekilde izlemeye olanak tanıyacak.

Veriye Kolay Erişim İmkanı

Çalıştayın ardından konuşan Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, projenin amacının verilerin analiz edildiği ve karar vericilerin kolayca ulaşabildiği bir sistem sağlamak olduğunu belirtti. Beşiktepe, bu verilerin herkese açık ve ücretsiz olduğunu vurgulayarak, deniz ve kıyı aktivitelerinin çevre ile daha uyumlu hale getirilmesinin önemini dile getirdi.

“İnternetten www.doorsblacksea.eu adresine giren herkes, oşinografi bilgisi olmadan denizle ilgili tüm verilere ulaşabilir. Kirlilik kaynakları, rüzgar yönleri gibi birçok bilgiyi edinebilirler. Yapay zeka ile entegre edildiğinde bu veriler, dijital ikiz oluşturacak ve denizcilik alanında önemli bir kaynak haline gelecektir.” dedi.