Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Yeni Araç (2025 Destek Programı)

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 araç destek programı kapsamında Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 4 yeni hizmet aracı hibe edildi; araçlar asayiş, trafik ve devriyede görevlendirilecek.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:15
Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Yeni Araç (2025 Destek Programı)

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Yeni Araç

2025 İçişleri Bakanlığı Araç Destek Programı kapsamında hibe edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı araç destek programı çerçevesinde Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 4 adet yeni hizmet aracı hibe edildi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu araçlar asayiş, trafik ve devriye ekiplerinde görevlendirilecek.

Yetkililer, yeni araçların özellikle yoğun bölgelerdeki olaylara müdahaleyi hızlandıracağını ve saha çalışmalarını güçlendireceğini ifade etti.

Vatandaşlar da araç takviyesini memnuniyetle karşıladı; denetimlerin daha etkin hale gelmesini beklediklerini dile getirdiler.

ZONGULDAK EREĞLİ İLÇESİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 2025 YILI ARAÇ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA...

ZONGULDAK EREĞLİ İLÇESİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 2025 YILI ARAÇ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA, KARADENİZ EREĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE 4 ADET YENİ HİZMET ARACI HİBE EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnhisar’da Sağlık Seferberliği: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' Bilim Kafe
2
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
3
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
4
Konya'da Şeb-i Arus Başladı: 752. Vuslat Yıldönümü Törenleri
5
Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda
6
Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
7
Erdoğan'dan birlik çağrısı: Beraberce yol alma mesajı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi