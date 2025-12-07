Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Yeni Araç (2025 Destek Programı)

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Yeni Araç
2025 İçişleri Bakanlığı Araç Destek Programı kapsamında hibe edildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı araç destek programı çerçevesinde Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 4 adet yeni hizmet aracı hibe edildi.
Edinilen bilgiye göre, söz konusu araçlar asayiş, trafik ve devriye ekiplerinde görevlendirilecek.
Yetkililer, yeni araçların özellikle yoğun bölgelerdeki olaylara müdahaleyi hızlandıracağını ve saha çalışmalarını güçlendireceğini ifade etti.
Vatandaşlar da araç takviyesini memnuniyetle karşıladı; denetimlerin daha etkin hale gelmesini beklediklerini dile getirdiler.
