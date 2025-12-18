Karadeniz, 'Gaziosmanpaşa’nın Değeri Güçlü Kadınlar' Buluşmasında Okul Aile Birlikleriyle Bir Araya Geldi

Gaziosmanpaşa’nın Değeri: "Güçlü Kadınlar" Buluşması

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Gaziosmanpaşa’nın Değeri Güçlü Kadınlar" programında ilçedeki okul aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi.

Programın Akışı ve Etkinlik Detayları

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen buluşmanın ilki, Su Kemeri Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Başkan Vekili Eray Karadeniz’in açılış konuşmasıyla başladı, ardından düzenlenen müzik dinletisiyle devam etti. Katılımcılar program boyunca keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda, Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Ofislerinde yer alan el emeği ürünlerin satışına da yer verildi.

Karadeniz'in Mesajı

Eray Karadeniz konuşmasında, "Amacımız, ilçemiz Gaziosmanpaşa’ya ve bu ilçenin çocuklarına en güzel şekilde hizmet edebilmek. Bu noktada sizlerden destek ve dua talep ediyoruz. Kadınlar tarafından desteklenmeyen hiçbir konunun, ne olursa olsun başarıya ulaşamayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz ayrıca ilçede süren kentsel dönüşüm, çevre, temizlik ve eğitim hizmetleri hakkında davetlilere bilgiler verdi ve programa emeği geçenlere ile katılan kadınlara teşekkür etti.

Kadın Buluşmaları Çeşitli Programlarla Sürecek

"Gaziosmanpaşa’nın Değeri Güçlü Kadınlar" buluşmaları önümüzdeki günlerde farklı gruplarla devam edecek. Programların amacı, ilçede kadın katılımını güçlendirmek ve kadınlara yönelik ekonomik destek sağlamak. Etkinliklerde kurulan stantlarla kadınlara el emeği ürünlerini satma ve böylece ek gelir elde etme imkânı sunuluyor.

