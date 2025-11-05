Karadeniz'in En Kirli Havası Ünye'de: HKİ 135 'Hassas' Seviyede

SİM verilerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde Hava Kalitesi İndeksi 135 ölçüldü; hava kalitesi 'hassas' kategorisinde, sağlık riski oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:05
Karadeniz Bölgesi'nde hava kirliliği oranlarının en yüksek olduğu yerin Ordu'nun Ünye ilçesi olduğu belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verileri bu durumu ortaya koyuyor.

Ölçüm ve sağlık uyarısı

Bakanlık sisteminde yer alan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verisine göre ilçede bugün ölçülen değer '135' olarak kaydedildi. Bu değer, hava kalitesinin 'hassas' düzeyde olduğunu gösteriyor.

Bu kategorideki hava kalitesi, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalıkları bulunan bireyler için sağlık riski oluşturuyor.

