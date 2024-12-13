Karadeniz'in İkiz Balıkçıları: Halil ve İbrahim Kurt'un Zorlu Serüveni

Kıyıköy'de Balıkçılık Yapan İkiz Kardeşler
Karadeniz'in gözde beldelerinden olan Kıyıköy, balıkçılıkla geçimini sağlayan Halil ve İbrahim Kurt adlı ikiz kardeşlerin hikayesine ev sahipliği yapıyor. 32 yaşındaki kardeşler, 15 yıldır denizin mavi sularında rızıklarını peşinde koşuyor.
Geleneksel Meslekleri Devraldılar
Beldede "Kurt kardeşler" olarak bilinen ikizler, babalarından devraldıkları kürekli 5 metrelik kayık ile başladıkları mesleklerinde, günümüzde 23 metre ve 12 metrelik teknelerin sahibi oldu.
Denizdeki Zorlu Mücadele
Güneş doğmadan limandan ayrılan Halil ve İbrahim, balığın peşine düşüp "Vira Bismillah" diyerek denize açılıyor. Tayfalarının yardımıyla iki tekne arasında ağlarını sererek, derin suları tarayarak avlanıyorlar.
Telsiz aracılığıyla haberleşen kardeşler, hayli dikkatli bir çalışma ile ağlarını doldurmaya çalışıyor. Bu süreçte, yiyecek telaşındaki martılar da onlara eşlik ediyor.
Ağ Çekme Heyecanı
Kardeşlerin "vira" anonsu üzerine tayfaların dayanılmaz heyecanı başlıyor. Ağların çekilmesi yaklaşık 30 dakika sürerken, okul süresince sabırsızlıkla neticenin ne olacağını bekliyorlar. Avlanan balıklar kasalara doldurulur ve teknenin buzhanesine özenle yerleştirilir.
Mesleklerine Duydukları Aşk
Halil Kurt, AA muhabirine verdiği röportajda, "Dünyaları serseler önüme yine balıkçılığın yerini tutmaz" diyerek bu mesleği neden sevdiklerini dile getirdi. Küçük yaşlardan itibaren denizle iç içe büyüyen Kurt, babalarının meslek sevgisini de paylaştıklarını ifade etti.
Deniz Olmadan Kendilerini Eksik Hissediyorlar
Denizde geçirdikleri her an kendilerini mutlu hissettiklerini belirten Halil, "Denize açılmadığım gün kendimi kötü hissediyorum" Halil Kurt, balıkçılığın zorluklarına dikkat çekti; "Denizde saatin yok, bazen işin zor olduğu anlar oluyor, özellikle fırtınalı günlerde limana geri dönmekte sıkıntı yaşıyoruz" dedi. Ancak yine de denizden gelen rızık için her zorluğa katlanmaya hazır olduklarını vurguladı. İkizi İbrahim Kurt da mesleğinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, denizde kardeşiyle çalışmanın tadını çıkardığını belirtti. Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan 32 yaşındaki ikiz kardeşler Halil (fotoğrafta) ve İbrahim Kurt, denizi ağlarıyla karış karış tarayıp rızıklarını kazanıyor. "Vira Bismillah" diyerek gün doğmadan limandan ayrılan kardeşler balığın izini sürüyor. Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan 32 yaşındaki ikiz kardeşler Halil (fotoğrafta) ve İbrahim Kurt, denizi ağlarıyla karış karış tarayıp rızıklarını kazanıyor. "Vira Bismillah" diyerek gün doğmadan limandan ayrılan kardeşler balığın izini sürüyor.
Balıkçılığın Zorlukları
Halil Kurt, balıkçılığın zorluklarına dikkat çekti; "Denizde saatin yok, bazen işin zor olduğu anlar oluyor, özellikle fırtınalı günlerde limana geri dönmekte sıkıntı yaşıyoruz" dedi. Ancak yine de denizden gelen rızık için her zorluğa katlanmaya hazır olduklarını vurguladı.
İkizi İbrahim Kurt da mesleğinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, denizde kardeşiyle çalışmanın tadını çıkardığını belirtti.
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan 32 yaşındaki ikiz kardeşler Halil (fotoğrafta) ve İbrahim Kurt, denizi ağlarıyla karış karış tarayıp rızıklarını kazanıyor. "Vira Bismillah" diyerek gün doğmadan limandan ayrılan kardeşler balığın izini sürüyor.
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan 32 yaşındaki ikiz kardeşler Halil (fotoğrafta) ve İbrahim Kurt, denizi ağlarıyla karış karış tarayıp rızıklarını kazanıyor. "Vira Bismillah" diyerek gün doğmadan limandan ayrılan kardeşler balığın izini sürüyor.