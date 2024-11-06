Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

Heyelan Nedeniyle Ulaşım Etkileniyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanla birlikte ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Dün akşam, yolun 14. kilometresinde gerçekleşen heyelan sonrası Artvin istikametine giden yol tamamen kapanmıştı. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak bölgedeki durumu kontrol altına almaya çalışıyorlar.

Çalışmalar Hızla Sürüyor

Ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı alanda, iş makineleri kullanılarak yola düşen toprak ve kaya parçaları temizleniyor. Ekiplerin çalışmaları, gelecekte olabilecek yeni heyelan tehlikelerine karşı da dikkatlice yürütülüyor.

Araç Kuyrukları Oluşuyor

Öte yandan, güzergah üzerinde zaman zaman araç kuyrukları da oluşmakta. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemli.