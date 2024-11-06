DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,81 1,98%
ALTIN
2.994,63 0,85%
BITCOIN
2.526.755,74 -6,28%

Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'de heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşımda, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:40
Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

Heyelan Nedeniyle Ulaşım Etkileniyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanla birlikte ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Dün akşam, yolun 14. kilometresinde gerçekleşen heyelan sonrası Artvin istikametine giden yol tamamen kapanmıştı. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak bölgedeki durumu kontrol altına almaya çalışıyorlar.

Çalışmalar Hızla Sürüyor

Ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı alanda, iş makineleri kullanılarak yola düşen toprak ve kaya parçaları temizleniyor. Ekiplerin çalışmaları, gelecekte olabilecek yeni heyelan tehlikelerine karşı da dikkatlice yürütülüyor.

Araç Kuyrukları Oluşuyor

Öte yandan, güzergah üzerinde zaman zaman araç kuyrukları da oluşmakta. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemli.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı
2
Aksakal, Bülent Ecevit'i Anarken Demokratik Solun Değerlerine Vurgu Yaptı
3
Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında
4
Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale
5
MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim İçin 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurdu
6
Karadeniz'de Yosunlardan Biyoplastik ve Gübre Üretimi
7
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?