Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Heyelan Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Heyelan Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelan nedeniyle kapanan yolda yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arhavi-Hopa-Sarp devlet yolunun Kıyıcık mevkisinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle yolun çift yönlü trafiğe kapandığını hatırlattı.

Açıklamada, "Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir." denildi.