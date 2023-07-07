Karadeniz Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmek can güvenliği açısından yasaklandı.
Kaymakamlıktan Açıklama:
Meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olması nedeniyle, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmek can güvenliği açısından yasaklandı.
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