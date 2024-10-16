Karadeniz Teknik Üniversitesi 58 Akademisyen Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 Akademisyen Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), 58 yeni akademik kadro açtığını duyurdu. Rektörlükten yapılan açıklamada, çeşitli fakültelere ve meslek yüksekokullarına akademisyenlerin atanacağı belirtildi.

Atama Detayları

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Edebiyat, Fen, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Orman Fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokulu'na birer profesör atanacak.

Ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 5, Mühendislik Fakültesi’ne 4, Edebiyat ve Mimarlık Fakülteleri’ne 3, Diş Hekimliği, Sürmene Deniz Bilimleri ve Fen Fakülteleri ile Sürmene Abdullah Kanca ve Maçka Meslek Yüksekokulları’na 2, Orman Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri ve Arsin Meslek Yüksekokulları’na birer doçent atanacak.

Doktor Öğretim Üyesi Alımları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 6, Diş Hekimliği Fakültesi’ne 5, Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri’ne 4, Eczacılık, Fen, Of Teknoloji ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na birer doktor öğretim üyesi alınacak.

Başvuru Süreci

Başvurular, bugünden itibaren 15 gün boyunca bys.ktu.edu.tr ve online.ktu.edu.tr adresleri üzerinden yapılabilecektir.