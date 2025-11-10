Karagöl ve Sultanpınarı'nda Sonbahar Doğa Yürüyüşleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında Karagöl ve Sultanpınarı Yaylası'nda düzenlenen 16 kilometrelik yürüyüş doğaseverlere renkli manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:04
Karagöl ve Sultanpınarı'nda Sonbahar Doğa Yürüyüşleri

Karagöl ve Sultanpınarı'nda Sonbahar Doğa Yürüyüşleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa tutkunlarını buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Karagöl ve Sultanpınarı Yaylası parkurlarında doğaseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Etkinlik, Karagöl Yaylası'nda başlayan yürüyüşle başladı; katılımcılar sonbaharın büyüleyici renkleri eşliğinde doğanın tüm güzelliklerini keşfetti. Oksijen dolu yayla havasında yürüyen ekip, çevrenin sunduğu manzaraları büyük bir keyifle izledi.

Grup, Karagöl’den Sultanpınarı’na uzanan 16 kilometrelik parkur boyunca ilerledi. Rota boyunca çam, kayın ve meşe ağaçlarının oluşturduğu sık ormanlarda yürüyen doğaseverler, bölgenin zengin bitki örtüsünü ve yaban hayatını gözlemleme fırsatı buldu.

Günün sonunda geniş düzlükleriyle tanınan Sultanpınarı Yaylası'nda final yapıldı; katılımcılar Sakarya'nın doğal güzelliklerini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi ve etkinliği keyifle tamamladı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SONBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, KARAGÖL VE SULTANPINARI...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SONBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, KARAGÖL VE SULTANPINARI PARKURLARIYLA UNUTULMAZ BİR HAFTA SONUNA SAHNE OLDU.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SONBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, KARAGÖL VE SULTANPINARI...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
2
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
3
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
4
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri