Karagöl ve Sultanpınarı'nda Sonbahar Doğa Yürüyüşleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa tutkunlarını buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Karagöl ve Sultanpınarı Yaylası parkurlarında doğaseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Etkinlik, Karagöl Yaylası'nda başlayan yürüyüşle başladı; katılımcılar sonbaharın büyüleyici renkleri eşliğinde doğanın tüm güzelliklerini keşfetti. Oksijen dolu yayla havasında yürüyen ekip, çevrenin sunduğu manzaraları büyük bir keyifle izledi.

Grup, Karagöl’den Sultanpınarı’na uzanan 16 kilometrelik parkur boyunca ilerledi. Rota boyunca çam, kayın ve meşe ağaçlarının oluşturduğu sık ormanlarda yürüyen doğaseverler, bölgenin zengin bitki örtüsünü ve yaban hayatını gözlemleme fırsatı buldu.

Günün sonunda geniş düzlükleriyle tanınan Sultanpınarı Yaylası'nda final yapıldı; katılımcılar Sakarya'nın doğal güzelliklerini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi ve etkinliği keyifle tamamladı.

