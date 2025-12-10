DOLAR
42,51 -0,06%
EURO
49,27 -0,41%
ALTIN
5.758,68 0,09%
BITCOIN
3.934.174,02 0,53%

Karagöl Yaylası'nda Kayıp Yaşlı Çift İçin Gece Görüşlü Dronlarla Arama

Sakarya'nın Karagöl Yaylası'nda H.K. (71) ve M K. (72) için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gece görüşlü dronlarla arama başlattı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 00:00
Karagöl Yaylası'nda Kayıp Yaşlı Çift İçin Gece Görüşlü Dronlarla Arama

Karagöl Yaylası'nda kayıp alarmı: Gece görüşlü dronlarla arama sürüyor

Sakarya'nın Karagöl Yaylası mevkiinde kayboldukları değerlendirilen yaşlı çift için ekipler seferber oldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, gece görüşlü teknolojiler kullanılarak yoğun şekilde devam ediyor.

Olayın kronolojisi

H.K. (71) ve M K. (72), öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı. Yakınlarına, yayla yolunda araçlarının çamura saplandığını bildiren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi.

Çifte ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları

AFAD ekipleri, bölgedeki aramaları desteklemek için gece görüşlü dron ile geniş çaplı tarama başlattı. Ekipler, Karagöl Yaylası çevresinde çamurlu yayla yollarını ve muhtemel güzergahları titizlikle didik didik arıyor.

Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili gelişmeler geldikçe yetkililer ve ekipler bilgilendirme yapmaya devam edecektir.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLE TARAKLI ARASINDA BULUNAN KARAGÖL YAYLASI MEVKİİNDE KAYBOLDUKLARI...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLE TARAKLI ARASINDA BULUNAN KARAGÖL YAYLASI MEVKİİNDE KAYBOLDUKLARI DEĞERLENDİRİLEN YAŞLI ÇİFTİ BULMAK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU. ÇİFT, GECE GÖRÜŞLÜ DRONLARLA HER YERDE DİDİK DİDİK ARANIYOR.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLE TARAKLI ARASINDA BULUNAN KARAGÖL YAYLASI MEVKİİNDE KAYBOLDUKLARI...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta park halindeki Opel yandı: 66 AAK 626 kullanılamaz hale geldi
2
Manisa Turgutlu'da İki Tır Çarpıştı; Yangın Çıktı, 2 Kişi Yaralandı
3
Hatay'da aile kavgası sokakta çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı
4
Muğla'da Açık Kapı'dan Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirmesi
5
Çakallar Bartın Merkezine İndi: Site Bahçesinde Sürü Halinde Yiyecek Aradılar
6
Kahta'da Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı
7
İstanbul'da Yeni Nesil Suç Örgütlerine Dev Operasyon: 42 Gözaltı, 41 Tutuklama

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi