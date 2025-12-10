Karagöl Yaylası'nda Kayıp Yaşlı Çift İçin Gece Görüşlü Dronlarla Arama

Karagöl Yaylası'nda kayıp alarmı: Gece görüşlü dronlarla arama sürüyor

Sakarya'nın Karagöl Yaylası mevkiinde kayboldukları değerlendirilen yaşlı çift için ekipler seferber oldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, gece görüşlü teknolojiler kullanılarak yoğun şekilde devam ediyor.

Olayın kronolojisi

H.K. (71) ve M K. (72), öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı. Yakınlarına, yayla yolunda araçlarının çamura saplandığını bildiren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi.

Çifte ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları

AFAD ekipleri, bölgedeki aramaları desteklemek için gece görüşlü dron ile geniş çaplı tarama başlattı. Ekipler, Karagöl Yaylası çevresinde çamurlu yayla yollarını ve muhtemel güzergahları titizlikle didik didik arıyor.

Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili gelişmeler geldikçe yetkililer ve ekipler bilgilendirme yapmaya devam edecektir.

