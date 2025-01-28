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Karaismailoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:52
Karaismailoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı'nın Oylamasında

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğrafçılığın ve görsel medyanın önemini vurgularken, seçilen karelerin kalitesini de gözler önüne seriyor.

Oylama Süreci

Oylama sürecinin detaylarıyla ilgili konuşan Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı’nın kaliteli görüntüleriyle kamuoyunu bilgilendirme konusundaki rolüne dikkat çekti. "Bu tür etkinliklerde yer almak, görsel sanatların teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor" diye ekledi.

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