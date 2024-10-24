Karakaya Baraj Gölü'nde 750 Bin Balık Yavrusu Salındı

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'ne Balık Yavrusu Bırakıldı

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü'ne 750 bin balık yavrusu bıraktı. İl Müdürü Osman Akar, bu uygulamanın amacının balık popülasyonunu maksimum seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilir avcılığı desteklemek olduğunu açıkladı.

Balık Popülasyonunu Artırma Çabası

Akar, bir önceki ay Malatya'daki tüm göl ve göletlere toplam 2 milyon 226 bin sazan yavrusu salındığını belirtti. Karakaya Barajı'na ise Bakanlık tarafından belirlenen 3 farklı noktaya 750 bin şabut yavrusu bırakıldığı ifade edildi.

Son 10 Yılda Önemli Bir Artış

Osman Akar, son 10 yılda göl ve göletlerde başta sazan olmak üzere toplamda 9 milyon 250 bin yavru balık salındığını vurguladı. Şabut balığının ölçüleri ise 50-60 santimetre arasında değişmektedir ve bu balıklar genellikle 1-2 kilogram ağırlığındadır. Akar, bu çalışmalara yıllık plan ve program çerçevesinde devam edeceklerini belirtti.

Sürdürülebilir Balık Avcılığı Uygulamaları

Ayrıca, sürdürülebilir balık avcılığının sürdürülmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak için ticari ve amatör balıkçılardan, belirlenen boy ve tür sınırlarına uymalarını rica etti.

Malatya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Karakaya Baraj Gölü'ne 750 bin balık yavrusu bırakıldı.