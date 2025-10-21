Karakaya'dan PAB'de Net Mesaj: Türkiye Kıbrıs'ta Garantör Ülke

Cenevre'de PAB 151. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin pozisyonu vurgulandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 151. Genel Kurulu'nda konuştu. Karakaya, toplantıda Türkiye aleyhine yapılan 'Kıbrıs'ta işgalci' iddialarına güçlü bir yanıt verdi.

Karakaya, bazı konuşmacıların platformu siyasallaştırmaya devam etmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti ve bu iddiaların Ada'daki gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Konuşmasında 'Ada'daki Türk kuvvetlerinin varlığı, Türkiye'nin garantör bir devlet olarak hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 1960 tarihli uluslararası anlaşmalara dayanıyor.' ifadesini kullandı.

Karakaya, Kıbrıslı Türklerin 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Rum güçlerinin şiddet ve etnik temizlik kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı; Kıbrıslı Türklerin Ada'nın yalnızca yüzde 3'üne sıkışmış, kuşatma altındaki küçük yerleşim bölgelerinde yaşamaya zorlandığını aktardı.

1974'te Yunan Cuntası ve Ada'daki işbirlikçilerinin Ada'yı Yunanistan'a ilhak etmeyi amaçlayan bir darbe düzenlediğini vurgulayan Karakaya, Türkiye'nin Garanti Antlaşması'na tamamen uygun şekilde hareket ettiğini ve o tarihten bu yana bu trajedilerin tekrarını önleyen bir güvence olduğunu ifade etti.

Karakaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olarak 19 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullandığını belirtti. Seçim sonucunun Kıbrıs'ta 'federasyona destek' veya 'iki devletli çözüme hayır' şeklinde basite indirgenerek yorumlanmasının doğru olmayacağını söyledi.

Konuşmasını, Kıbrıs Türk halkının ve Ada'nın bir bütün olarak barışına, istikrarına ve refahına hizmet edecek bir sonuç beklentisiyle sürdüren Karakaya, 'Garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları ve Ada'nın gerçekleri doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve barışını, refahını ve kalkınmasını desteklemeye devam edecek.' değerlendirmesinde bulundu.

