Karakaya'dan PAB'de Net Mesaj: Türkiye Kıbrıs'ta Garantör Ülke

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, PAB 151. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünü hatırlatarak 'işgal' iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 17:16
Karakaya'dan PAB'de Net Mesaj: Türkiye Kıbrıs'ta Garantör Ülke

Karakaya'dan PAB'de Net Mesaj: Türkiye Kıbrıs'ta Garantör Ülke

Cenevre'de PAB 151. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin pozisyonu vurgulandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 151. Genel Kurulu'nda konuştu. Karakaya, toplantıda Türkiye aleyhine yapılan 'Kıbrıs'ta işgalci' iddialarına güçlü bir yanıt verdi.

Karakaya, bazı konuşmacıların platformu siyasallaştırmaya devam etmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti ve bu iddiaların Ada'daki gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Konuşmasında 'Ada'daki Türk kuvvetlerinin varlığı, Türkiye'nin garantör bir devlet olarak hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 1960 tarihli uluslararası anlaşmalara dayanıyor.' ifadesini kullandı.

Karakaya, Kıbrıslı Türklerin 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Rum güçlerinin şiddet ve etnik temizlik kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı; Kıbrıslı Türklerin Ada'nın yalnızca yüzde 3'üne sıkışmış, kuşatma altındaki küçük yerleşim bölgelerinde yaşamaya zorlandığını aktardı.

1974'te Yunan Cuntası ve Ada'daki işbirlikçilerinin Ada'yı Yunanistan'a ilhak etmeyi amaçlayan bir darbe düzenlediğini vurgulayan Karakaya, Türkiye'nin Garanti Antlaşması'na tamamen uygun şekilde hareket ettiğini ve o tarihten bu yana bu trajedilerin tekrarını önleyen bir güvence olduğunu ifade etti.

Karakaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olarak 19 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullandığını belirtti. Seçim sonucunun Kıbrıs'ta 'federasyona destek' veya 'iki devletli çözüme hayır' şeklinde basite indirgenerek yorumlanmasının doğru olmayacağını söyledi.

Konuşmasını, Kıbrıs Türk halkının ve Ada'nın bir bütün olarak barışına, istikrarına ve refahına hizmet edecek bir sonuç beklentisiyle sürdüren Karakaya, 'Garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları ve Ada'nın gerçekleri doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve barışını, refahını ve kalkınmasını desteklemeye devam edecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya (sağda), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 151. Genel Kurulu kapsamında Türkiye'nin "Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddiasının yer aldığı konuşmalara yanıt verdi.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İshak Paşa Sarayı'nda Seramik Sergisi Açıldı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Sözler ve Tartışmalar
3
Narkokapan Mersin: Yerlikaya açıkladı — 3 örgüt çökertildi, 370 gözaltı
4
Adana'da Yöresel Güveç Patlıcan Yemeğinin Tanıtımı Yapıldı
5
Erzurum Polisi, Gençleri Tarih, Kültür ve Sporla Buluşturuyor
6
Sinop'ta Kaçak Avcılara 230 Bin Lira Cezası
7
Doğaseverler Zore Kanyonu'nda 12 km yürüdü — Şanlıurfa'dan 50 kişilik grup

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor