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Karakeçili'de Ertuğrul Gazi'yi Anma Kültür Şenliği Konserle Tamamlandı

Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Kültür Şenliği, renkli etkinliklerin ardından büyük bir konserle sona erdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:36
Karakeçili'de Ertuğrul Gazi'yi Anma Kültür Şenliği Konserle Tamamlandı

Karakeçili'de Kültürel Coşku

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bu yıl 30. kez düzenlenen Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin sonrasında büyük bir konserle noktalandı.

Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Şenliğin bugünkü etkinliklerinde, ilçe merkezinden Münir Karaloğlu Stadı'na Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüş dikkat çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Çelik Kanatlar Timi tarafından sergilenen "Üzüm Salkımı" gösterisi büyük ilgi gördü.

Vali Makas'tan Birlik Mesajı

Vali Mehmet Makas, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin en büyük özelliğinin birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu şenliği de bu birlik ve beraberliği pekiştirmek adına yapıyoruz. Yüce Türk milleti dünyaya nizam versin diye yaratılmış bir millettir."

Kaymakam ve Belediye Başkanlarından Açıklamalar

Kaymakam İbrahim Ergin de şenliğin geçmişinin önemine dikkat çekti:

"Yörük ruhuyla gerçekleştireceğimiz etkinlikler, gelenek ve göreneklerimizin temsilini coşkuyla yapacaktır."

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Türk milletinin gücünün atalarından geldiğine vurgu yaparak, bu mirası geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ise, Karakeçili'nin kültürel geçmişiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Çeşitli Gösteriler ve İkramlar

Etkinlikte, atlı okçuluk, güreş, tekvando gösterileri, Ankara Seymenler ve Şanlıurfa sıra gecesi ekipleri ile halk oyunları yer aldı. Etkinlik alanında kurulan çadırlar gezilirken davetlilere etli pilav ve ayran ikram edildi.

Son Duruşma: Havva Öğüt Konseri

Etkinliğe, 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Şenliğin tadı, sanatçı Havva Öğüt'ün vereceği konserle sona erecek.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek. Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğin bugünkü etkinliklerine, Vali Mehmet Makas (ortada), Kaymakam İbrahim Ergin (sağ 2), Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal (sağ 3), Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik (sağda), 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (sol 2), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş (sol 3) ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

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