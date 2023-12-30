Karakolda polise saldırıp kaçmaya çalıştı!

İstanbul Başakşehir'de yapılan denetimde, yaralama ve tehdit suçlarından arama kaydı bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı. Polis merkezine götürülen E.A., burada polis memurlarına kafa atıp kaçmaya kalkıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karakolda polise saldırıp kaçmaya çalıştı!
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İstanbul Başakşehir'de denetim sırasında, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alınan şüpheli karakolda görevli polis memurlarına saldırarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

saldırı

E.A., polis merkezine götürüldüğü sırada polislere hakaret etti. Polis memurlarından birine kafa atan E.A., kaçmaya çalıştı. Polis memuru yaralanırken, E.A. polis merkezi önünde yeniden gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. isimli şüpheliyi polis merkezi önünde yakaladı. E.A., polis merkezine götürülürken polislere saldırdı ve kaçmaya çalıştı.

saldırı

Polislerle E.A. arasında çıkan kavgada bir polis memuru yaralandı. E.A., polis merkezinde yapılan işlemlerden sonra adliyeye gönderildi. E.A., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

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