Haberler

Gündem

Karakolda polise saldırıp kaçmaya çalıştı!

Karakolda polise saldırıp kaçmaya çalıştı! İstanbul Başakşehir'de yapılan denetimde, yaralama ve tehdit suçlarından arama kaydı bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı. Polis merkezine götürülen E.A., burada polis memurlarına kafa atıp kaçmaya kalkıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.