Karaloğlu: Bakımevleri Yemek Artıklarından Kendi Mamalarını Üretmeli

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum’da 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Toplantı, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde düzenlendi.

Kaynağın tespiti ve alınacak tedbirler

Karaloğlu, sahipsiz hayvanların kaynağının kayıt altına alınmamış sahipli hayvanlar olduğunu belirterek, bu konuda gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı. Sahipli hayvanların kimliklendirilmesi, kısırlaştırılması ve doğum süreçlerinin takibine dikkat çekti.

Erzurum’un sahipsiz hayvanların toplanması konusunda yüzde 100 başarı sağladığını ifade eden Karaloğlu, şehrin yöneticilerini tebrik etti ve bu başarının diğer illere örnek olacağını söyledi.

Mama üretimi ve devlet destekleri

Karaloğlu, mama üretimi, kısırlaştırma süreçleri ve hayvan bakımevi yapımlarında sağlanan devlet destekleri hakkında bilgi verdi. Sahipsiz hayvanların beslenmesinde sanayi mamalarının kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, bunun yerine bakımevlerinin yemek artıklarından kendi mamalarını üretmeleri gerektiğini belirtti ve konuyu şu sözlerle özetledi: "Sanayi mamalarının yerine bakımevleri yemek artıklarından kendi mamaları üretmeli".

Toplantı, kurum yöneticilerinin sunumlarının ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.

