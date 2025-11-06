Karaloğlu: Bakımevleri Yemek Artıklarından Kendi Mamalarını Üretmeli

Münir Karaloğlu, Erzurum'daki toplantıda bakımevlerinin sanayi mamaları yerine yemek artıklarından kendi mamalarını üretmesini önerdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:43
Karaloğlu: Bakımevleri Yemek Artıklarından Kendi Mamalarını Üretmeli

Karaloğlu: Bakımevleri Yemek Artıklarından Kendi Mamalarını Üretmeli

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum’da 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Toplantı, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde düzenlendi.

Kaynağın tespiti ve alınacak tedbirler

Karaloğlu, sahipsiz hayvanların kaynağının kayıt altına alınmamış sahipli hayvanlar olduğunu belirterek, bu konuda gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı. Sahipli hayvanların kimliklendirilmesi, kısırlaştırılması ve doğum süreçlerinin takibine dikkat çekti.

Erzurum’un sahipsiz hayvanların toplanması konusunda yüzde 100 başarı sağladığını ifade eden Karaloğlu, şehrin yöneticilerini tebrik etti ve bu başarının diğer illere örnek olacağını söyledi.

Mama üretimi ve devlet destekleri

Karaloğlu, mama üretimi, kısırlaştırma süreçleri ve hayvan bakımevi yapımlarında sağlanan devlet destekleri hakkında bilgi verdi. Sahipsiz hayvanların beslenmesinde sanayi mamalarının kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, bunun yerine bakımevlerinin yemek artıklarından kendi mamalarını üretmeleri gerektiğini belirtti ve konuyu şu sözlerle özetledi: "Sanayi mamalarının yerine bakımevleri yemek artıklarından kendi mamaları üretmeli".

Toplantı, kurum yöneticilerinin sunumlarının ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MÜNİR KARALOĞLU, BAKIMEVLERİNİN YEMEK ARTIKLARINDAN KENDİ MAMALARINI...

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MÜNİR KARALOĞLU, BAKIMEVLERİNİN YEMEK ARTIKLARINDAN KENDİ MAMALARINI ÜRETMELERİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MÜNİR KARALOĞLU, BAKIMEVLERİNİN YEMEK ARTIKLARINDAN KENDİ MAMALARINI...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır: Şırnak’ta 341 milyon liralık 11 yeni proje hayata geçiriliyor
2
Kocaeli Körfez’de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
3
Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı
4
Denizli'de Jandarma Operasyonu: 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi
5
Kayseri'de Kukla Sanatçısı Adem Ocaktan ve Oğlu Sopayla Darp Edildi
6
Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı
7
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu