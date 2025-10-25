Karaloğlu Malatya'da Deprem Konutları ve Rezerv Alanlarını İnceledi

Afet koordinasyonu toplantısı ve saha çalışmalarına ilişkin değerlendirme

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da deprem konutları ile rezerv alanlardaki çalışmaları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Karaloğlu, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, TOKİ ve Emlak Konut tarafından belirlenen bağımsız bölümlerde imar ve inşa faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.

Yavuz toplantıda, "Şehrimizin imar ve inşası noktasında, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum, İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın destekleriyle ilimizdeki afet iyileştirme çalışmaları hızla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Saha ziyaretleri ve projelerin son durumu

Toplantının ardından Karaloğlu, İkizce TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu; yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu, İkizce konutlarında ikamet eden Çakırağa ailesini ziyaret ederek aileye sıcak yuvalarında mutlu ve huzurlu yaşam temennisinde bulundu.

Malatya çarşı merkezi rezerv alanlarındaki inşa faaliyetlerini de yerinde inceleyen Karaloğlu, yetkililerden çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

Doğanşehir Polat Mahallesi afet konutlarını ziyaret eden Karaloğlu, inşa çalışmalarını inceledi ve projelerin ilerleme sürecini değerlendirdi.

Karaloğlu, Doğanşehir'de merkez rezerv alandaki Doğu ve Yeni Mahallelerinde yapımı devam eden 907 deprem konutu, 400 ticarethane, 5 fırın ve 18 ofisin bulunduğu inşaat sahasında inceleme yaptı.

İncelemelerde Karaloğlu'na Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sol 2), beraberinde Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda) ile birlikte deprem konutları ile rezerv alanlarda incelemede bulundu.