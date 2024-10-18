Karaman'da 100 Yaşına Giren Kadının Doğum Günü Kutlandı

Karaman'da 100 Yaşına Basan Emine Yiğitoğlu

Karaman'da sağlık ekipleri, 100 yaşına giren Emine Yiğitoğlu'nun doğum gününü kutladı. Kutlama, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirildi.

Evde Sağlık Hizmetleri ile Yaşlılara Destek

Bu birim, bakıma muhtaç ve yatalak hastaları düzenli aralıklarla ziyaret ederek, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekibin canla başla çalışarak sağladığı destek, toplumun yaşlı bireyleri için büyük bir öneme sahip.

Unutulmaz Bir Doğum Günü

Sağlık ekipleri, Emine Yiğitoğlu'nun evine giderek onun için bir doğum günü kutlaması düzenledi. Yiğitoğlu, kendisine çiçek sunan ve özverili çalışmalarından dolayı minnettarlığını ileten ekipleri kalpten teşekkür etti.

Karaman'da sağlık ekiplerince 100 yaşına giren Emine Yiğitoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Karaman'da sağlık ekiplerince 100 yaşına giren Emine Yiğitoğlu'nun doğum günü kutlandı.