Karaman'da 14 Yıl Sonra Kayıp Kişi Cinayetinde Gelişme: Zanlı Tutuklandı

Karaman'da Kayıp Mevlüt Ozan Atlar'ın Cinayeti Üzerine Tutuklama

Karaman'da 14 yıl önce kaybolduğu bildirilen şahsın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir'de yaşayan Ayşe Atlar, 2011 yılında 19 yaşındaki oğlu Mevlüt Ozan Atlar hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Atlar'ın son görüldüğü yerin Karaman olduğu belirlendi.

Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atlar’ın çalıştığı çiftlik sahibi K.S. ile birlikte I.S., T.Ö., H.E. ve A.Ç. isimli şüphelilere yönelik Karaman, Ankara ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adli Süreç ve Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, K.S.'nin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme, 14 yıllık kayıp Mevlüt Ozan Atlar’ın cinayet soruşturmasında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.