Karaman'da 14 Yıl Sonra Kayıp Kişi Cinayetinde Gelişme: Zanlı Tutuklandı

Karaman'da 14 yıl önce kaybolan kişinin cinayetinde 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:10
Karaman'da 14 Yıl Sonra Kayıp Kişi Cinayetinde Gelişme: Zanlı Tutuklandı

Karaman'da Kayıp Mevlüt Ozan Atlar'ın Cinayeti Üzerine Tutuklama

Karaman'da 14 yıl önce kaybolduğu bildirilen şahsın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir'de yaşayan Ayşe Atlar, 2011 yılında 19 yaşındaki oğlu Mevlüt Ozan Atlar hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Atlar'ın son görüldüğü yerin Karaman olduğu belirlendi.

Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atlar’ın çalıştığı çiftlik sahibi K.S. ile birlikte I.S., T.Ö., H.E. ve A.Ç. isimli şüphelilere yönelik Karaman, Ankara ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adli Süreç ve Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, K.S.'nin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme, 14 yıllık kayıp Mevlüt Ozan Atlar’ın cinayet soruşturmasında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Destici: YPG/PKK Varlığı Yeni Yönetimin Muktedir Olmasını Engelliyor
2
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
Aydın'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
6
Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
7
Güney Ege ve Doğu Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!