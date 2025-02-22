Karaman'da Ahşap Atıklarından Ekonomiye Yeni Yakıt: Pelet Üretimi

Karaman'da Hakkı Karasipahi, ahşap atıklarını pelete dönüştürerek ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:32
Karaman'da Ahşap Atıklarından Ekonomiye Yeni Yakıt: Pelet Üretimi

Karaman'da Yenilikçi Pelet Üretimi

Karaman'da yaşayan Hakkı Karasipahi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, kullanılmayan ahşap atıkları pelete dönüştürüyor. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesis, günlük 40 tona yakın pelet üretiyor.

Atıkların Yeniden Kullanımı

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çeşitli firmalarda yönetici olarak çalışan 42 yaşındaki Karasipahi, son çalıştığı palet üretim fabrikasında edinilen deneyimler sonucunda, kullanılmayan ahşap atıkların ekonomiye kazandırılabileceğini fark etti.

2022 yılında hazırladığı proje ile TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvuran Karasipahi, devlet desteğiyle pelet üretim tesisini kurdu. “O yıllarda çevredeki fabrikalardan çıkan yaklaşık 7 bin ton ahşap ve talaş atığımız vardı. Firmalar bu atıkları yakıyor veya çöpe atıyordu” diyen Karasipahi, bu atıkları pelet haline getirerek yakıt olarak kullanılmasını sağlıyor.

Çevre Dostu Yakıt Seçeneği

Peletin kömüre göre çevreci özellikleriyle dikkat çektiğini ifade eden Karasipahi, “Pelet, karbon salımı ve kül açığa çıkarmaması gibi üstün özelliklere sahip” dedi. Tesis, şu anda yalnızca yurt içine satış yapıyor; ancak yurtdışından da talep gelmesi halinde bu fırsatları değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Artan Talep ve Gelecek Beklentileri

Karasipahi, pelete olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, “Pelet son yıllarda ivme kazanan bir yakıt çeşidi ve kömürün en büyük alternatifi haline geldi” ifadelerini kullandı. “Bu yakıt, doğal gazın olmadığı bölgelerde de kullanılıyor. Karbon ayak izinin azaltılması çalışmalarıyla birlikte talebin artmasını bekliyoruz” diye ekledi.

TKDK'nın Destekleri

TKDK Karaman Koordinatörü Özgür Öztürk, TKDK olarak birçok sektörde girişimcilere destek verdiklerini söyledi. Uygulanan destekler sayesinde Karaman'da işletmelerin kurulmasını sağladıklarını aktaran Öztürk, “Bu tesisimizde orman atıklarının pelet haline getirilmesi ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor” dedi.

Öztürk, IPARD III döneminde yatırımcıları kabul etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Karaman'da yaşayan Hakkı Karasipahi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)...

Karaman'da yaşayan Hakkı Karasipahi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, kullanılmayan ahşap atıkları pelete (orman atıklarının işlemden geçirilip sıkıştırılması sonucu elde edilen yakıt çeşidi) dönüştürüyor.

Karaman'da yaşayan Hakkı Karasipahi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)...

Karaman'da yaşayan Hakkı Karasipahi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, kullanılmayan ahşap atıkları pelete (orman atıklarının işlemden geçirilip sıkıştırılması sonucu elde edilen yakıt çeşidi) dönüştürüyor.

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