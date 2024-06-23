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Karaman'da akraba grupları arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Karaman'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 10:54
Karaman'da akraba grupları arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde, akraba iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı ve polis, olayla ilgili üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi 729. Sokak'ta Y.Y. ve O.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen E.D., kamyonetiyle G.D'ye çarptı. Bu çarpma olayının ardından G.D.'nin oğlu Y.D., babasına çarpan E.D.'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Kavga sırasında S.D. de bıçakla yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve şüphelilerin üzerlerinde yaptığı aramalarda önemli delillere ulaştı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 av tüfeği, 680 dolu fişek ve bir döner bıçağı ele geçirildi. Bu bulgular, olayın ciddiyetini ve tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alınmak üzere sorguya çekildi. Olayın neden çıktığı ve detayları ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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