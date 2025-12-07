Karaman'da Alkollü Sürücü Işıktaki Araçlara Çarptı: Zincirleme Kaza — 2 Yaralı

Karaman'da ışıkta bekleyen araçlara alkollü sürücünün çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:46
Olayın Ayrıntıları

Kazanın, gece saat 23.30 sıralarında Yunuskent Mahallesi valilik kavşağında meydana geldiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 70 ACR 179 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen R.A. yönetimindeki 42 AGS 432 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 4 araç birbirine girdi.

Zincirleme kazada hafif ticari aracın sürücüsü R.A. ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı ve kaza yerindeki araçlar çekici ile kaldırıldı.

Sürücüye İlişkin Bulgular ve İşlemler

Alınan bilgilere göre, alkollü araç kullandığı nedeniyle ehliyetine 2 ay önce 6 aylığına el konulduğu öğrenilen S.Y.'ye yapılan alkol kontrolünde 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 30 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. S.Y., daha sonra işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma

Olayla ilgili polis ekiplerince tahkikat başlatıldı. Kazanın nedenleri ve trafik kurallarına uyulmamasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

