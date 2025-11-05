Karaman'da ambulans ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar hastaneye sevk edildi

Karaman'da hastaneye yaralı taşıyan ambulansla motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve ambulanstaki yaralı hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 00:41
Karaman'da ambulans ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar hastaneye sevk edildi

Karaman'da ambulans ile motosiklet çarpıştı

İmaret Mahallesi, Behçet Kemal Çağlar Caddesi — 19.00

Karaman'da akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, hastaneye yaralı götüren bir ambulans ile bir motosiklet çarpıştı. Olay, İmaret Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerindeki kavşakta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü A.T. olan 70 EH 112 plakalı ambulans, kavşakta U.P. idaresindeki 70 AL 728 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet, ambulansın ön tamponu ile tekeri arasına ok gibi saplandı ve sürücü yola savrularak yaralandı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile ambulansta bulunan diğer yaralı, çağrılan başka ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Motosiklet, polis ekiplerince saplandığı yerden güçlükle çıkarılarak otoparka çekildi. Olayla ilgili olarak ekipler tarafından tahkikat başlatıldı.

