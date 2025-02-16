Karaman'da Ambulans ve Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Karaman'da Feci Kaza: Ambulans ile Otomobil Çarpıştı

Karaman'da hasta taşıyan bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, A.K. kontrolündeki 70 BH 112 plakalı ambulansın, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta, Zübeyde Y. idaresindeki 70 HD 431 plakalı otomobille çarpışmasının ardından meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Yaralılar Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların arasında ambulans sürücüsü A.K., sağlık çalışanları H.K. ve Ü.Ç., ayrıca hastaneye sevk edilen K.G. (88) ile refakatçisi N.B. (54) yer aldı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaman’da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.