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Karaman'da Asansör Boşluğuna Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Karaman'da asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki Z.Y. hastaneye sevk edildi. Olay yerinde acil ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:56
Karaman'da Asansör Boşluğuna Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Karaman'da 12 Yaşındaki Çocuk Asansör Boşluğuna Düştü

Karaman'ın Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Z.Y., okul dönüşünde bulunduğu binanın ikinci katından asansör boşluğuna düştü.

Olayın Gelişimi

Yenişehir Mahallesi 643. Sokak'taki Yenikent Sitesi'nde yaşanılan kaza sonrası çevredekiler hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Acil Müdahale

Bölgeye intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, Z.Y.'yi asansör boşluğundan başarılı bir şekilde çıkardı. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

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