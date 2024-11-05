Karaman'da Ayrancı Barajı'nda Balıklar Telef Oluyor

Ayrancı Barajı'ndaki Oksijensizlik Sorunu

Karaman'da, uzun süredir etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi şekilde azalan Ayrancı Barajı'nda, balıkların bir kısmı oksijensizlikten dolayı telef oldu.

Kuraklığın Etkileri

Ayrancı ilçesinde yer alan bu baraj, tarımsal sulama ihtiyacını karşılamakta ve bu durum, çevredeki ekosistemi de olumsuz etkiliyor. Barajda su seviyesi düşerken, balıkların bir bölümü su birikintilerinde mahsur kaldı, bazıları ise kıyıya vurmuş bir halde ortaya çıktı.

Amatör Balıkçıların Üzümü

Bölgedeki amatör balıkçılardan Bayram Çetin, durumu değerlendirdi. Çetin, "Yağışların olmaması nedeniyle barajın su seviyesi düştü ve balıklar telef olmaya başladı. Bir olta balıkçısı olarak bu durumdan çok üzgünüm. Daha önce böyle bir kuraklıkla karşılaşmamıştık. Su seviyeleri düşerdi ama bu kadar aşırı bir kuraklık görmemiştim," dedi.

Bu durum, hem tarım sektörü hem de amatör balıkçılık faaliyetleri için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, kuraklıkla mücadele edilmediği takdirde, barajdaki ekosistem dengesinin bozulmaya devam edeceğini belirtiyor.

Karaman'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ayrancı Barajı'nda, balıkların bir kısmı oksijensiz kalınca telef oldu. Ayrancı ilçesinde bulunan baraj, tarımsal sulama ve bölgede etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Karaman'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ayrancı Barajı'nda, balıkların bir kısmı oksijensiz kalınca telef oldu. Ayrancı ilçesinde bulunan baraj, tarımsal sulama ve bölgede etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi.