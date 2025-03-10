Karaman'da Babadan Cesur Koruma: Köpek Saldırısında Yaralandı

Karaman'da bir baba, köpek saldırısından oğlunu kurtarmak isterken yaralandı; kuduz aşısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:44
Karaman'da Babadan Cesur Koruma: Köpek Saldırısında Yaralandı

Karaman'da Oğlunu Koruyan Baba Yaralandı

Karaman'da yaşanan üzücü bir olayda, sahipli bir köpeğin saldırısından oğlunu korumak isteyen baba yaralandı. İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evin bahçesindeki köpek, yoldan geçmekte olan Ziya Teber (45) ve oğlu Kerimcan Teber'e (10) ani bir saldırıda bulundu.

Oğlunu koruma içgüdüsüyle hareket eden Ziya Teber, köpeğin saldırısı sırasında bacağından yaralandı. Saldırı sonrası baba ve oğlu, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Cesur Baba Olayı Anlattı

Baba Ziya Teber, olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda yürürken bir anda köpeğin saldırısına uğradık. Oğlumun köpeğe doğru geldiğini görünce onu korumak için önüne geçtim. Oğlumu korumaya çalıştığım esnada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olduk. Ben olmasaydım oğlum Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim," dedi.

Olayın ardından yetkililer, köpeği yakalayarak Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu korumak isteyen baba yaralandı. Olayın ardından...

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu korumak isteyen baba yaralandı. Olayın ardından görevliler tarafından yakalanan köpek, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu korumak isteyen baba yaralandı. Olayın ardından...

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu korumak isteyen baba yaralandı. Olayın ardından görevliler tarafından yakalanan köpek, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

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