Karaman'da Balkon Penceresinden Düşen İngilizce Öğretmeni Ebru Koçak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaman'da 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Ebru Koçak için Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:48
Cenaze töreni ve katılım

Karaman’da 5’inci katın balkon penceresinden düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Ebru Koçak (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Yunus Emre Ortaokulu’nda görevli olan Koçak için öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Koçak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmen meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Ebru Koçak’ın cenazesi dualarla alınarak Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında toprağa verildi.

Olayın detayları ve soruşturma

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak’taki 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı’nın 5’inci katında meydana geldi. Annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Koçak’ın, hava almak için çıktığı balkon penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştüğü bildirildi.

Olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koçak’ın ölümüyle ilgili tahkikat sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

