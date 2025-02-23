Karaman'da Beyaza Bürünmüş Köyler Dronla Görüntülendi

Karaman'da yoğun kar yağışı sonrası köyler beyaza bürünürken, dronla çekilen görüntüler büyüleyici manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:17
Karaman'da Beyaza Bürünmüş Köyler Dronla Görüntülendi

Karaman'da Kar Yağışıyla Görsel Şölen

Karaman'da etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlarda beyaza bürünen köy manzaralarını gözler önüne serdi. 1480 rakımlı Lale Köyü ve çevresindeki alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Dron Görüntüleriyle Doğanın Güzellikleri

Kent genelinde aralıklarla süren kar yağışı, bölgede etkileyici manzaraların oluşmasına neden oldu. Dronla kaydedilen bu görüntüler, özellikle karla kaplanan köylerin estetik görünümünü ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor.

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Karaman'ın kış aylarındaki doğal güzellikleri, bu görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.

Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.

Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.

Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.

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