Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da Olaylı Gelişmeler

Karaman'da, 1 kişinin bıçaklanarak öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya dair önemli gelişmeler yaşandı. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cinayet ve Yaralanma

Dün Piri Reis Mahallesi 1411. Sokak'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında çatışma yaşandı. Bu kavgada Abdullah Umutcan Demirci (20) bıçaklanarak hayatını kaybederken, S.A. (22) ağır yaralanmıştı. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis, 6 zanlı üzerinde çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Şüpheliler

Cinayet zanlısı M.N.D. (24) ve olay sırasında tüfekle havaya ateş eden E.F. (18), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer dört şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.